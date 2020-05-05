Голкипер итальянского клуба заразился коронавирусом

Вратарь итальянского клуба "Комо" Пьер Болчини заразился коронавирусом, передает пресс-служба клуба в инстаграме.



По данным источника, 21-летний футболист сдал тест на Covid-19 после того, как у одного лена его семьи был обнаружен коронавирус. Стоит отметить, что у Болчини болезнь протекает без симптомов.

Голкипер находится на карантине с 10 марта, некоторое время ему придется быть на самоизоляции.



Из-за пандемии коронавируса приостановлены почти все спортивные турниры.

На данный момент, в мире выявлено более 3,6 млн случаев заражения.

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