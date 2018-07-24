Голкипер киевского "Динамо" перешел в клуб Саудовской Аравии
Голкипер киевского "Динамо" Максим Коваль стал игроком клуба "Аль-Фатех".
Клуб из Саудовской Аравии подписал арендное соглашение с украинцем, рассчитанное на один год с опцией выкупа.
Вторую половину прошлого сезона Коваль провел на правах аренды в "Депортиво", сыграв за испанский клуб два матча.
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