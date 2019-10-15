Голкипер Кипра признался, что будет болеть за Дзюбу в бомбардирской гонке Евро-2020

Голкипер сборной Кипра Урко Пардо сказал, что теперь будет болеть за форварда сборной России Артёма Дзюбу в гонке бомбардиров в рамках отбора Евро-2020. Об этом сообщает "Чемпионат".



"После каждого моего сейва Дзюба смотрел на меня со взглядом, в котором читалось: "Что ты делаешь?". А потом, когда он забил, он посмотрел на меня и улыбнулся, и я поздравил его. В гонке бомбардиров я буду болеть за него. Желаю всего хорошего вашей сборной на чемпионате Европы", - сказал Пардо.

Сборная Кипра занимает 3 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 10 очков. Сборная России уже вышла в финал Евро-2020.

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