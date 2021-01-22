Голкипер "Корнельи" стал автором уникального достижения в матче с "Барселоной"

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Голкипер "Корнельи" стал автором уникального достижения в матче с "Барселоной"

Вратарь "Корнельи" Хуан Рамон отразил два пенальти от игроков "Барселоны" в матче 1/16 финала Кубка Испании.

Напомним, что сначала 11-метровый удар не смог реализовать Миралем Пьянич, а затем Усман Дембеле.

Как сообщает Mister Chip, Рамон стал первым голкипером в истории, которому удалось парировать два пенальти в одной игре против "Барсы".

Напомним, что старания стража ворот в итоге не помогли "Корнелье" - в овертаймах "сине-гранатовые" забили дважды и прошли дальше.

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