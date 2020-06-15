Голкипер "Краснодара" Крицюк покинет клуб по окончании сезона

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Голкипер "Краснодара" Крицюк покинет клуб по окончании сезона

Голкипер "Краснодара" Станислав Крицюк покинет команду по окончании текущего сезона. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, 15 июня "быки" продлили контракт с 29-летним футболистом до конца текущего сезона - 31 июля 2020 года.

По окончании сезона футболист покинет клуб и станет свободным агентом.

Крицюк играет за "Краснодар" с 2016 года. За клуб он провел 72 матча, пропустив 63 гола.

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