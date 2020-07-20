Голкипер "Краснодара" Крицюк покинул клуб

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев рассказал о том, что команду покинул голкипер Станислав Крицюк.

Футболист выступает в кубанском клубе с 2016 года. Недавно вратарь потерял место в стартовом составе из-за травмы.

"У Крицюка проблемы со здоровьем, он досрочно завершил сотрудничество с клубом, попрощался с командой 2-3 недели назад. У Синицына тоже проблемы со здоровьем", - сказал Мусаев.

Крицюк в текущем сезоне провел за "Краснодар" во всех турнирах 6 матчей и пропустил 7 мячей.

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