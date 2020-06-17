Голкипер "Краснодара" может перейти в турецкий топ-клуб



Стамбульский "Бешикташ" проявляет интерес к вратарю "Краснодара" Станиславу Крицюку, сообщает Fotomaç.

По сведениям издания, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Стороны уже провели предварительные переговоры, которые закончились положительно. Крицюк может достаться туркам бесплатно, так как его контракт с "быками" истекает летом.

Ранее сообщалось, что Крицюк также входит в сферу интересов "Локомотива" и "Олимпиакоса".

В нынешнем сезоне 29-летний Крицюк провел за "Краснодар" семь матчей во всех турнирах и пропустил восемь голов.

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