Голкипер "Крыльев" Фролов высказался об отравлении Навального
Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов заявил, что на данный момент стал реже следить за политикой.
Напомним, несколько месяцев назад футболист в одном из интервью раскритиковал российскую власть.
"Чисто по-человечески я Навальному сочувствую, желаю здоровья. О том, кто виновен в произошедшем, ничего не знаю и размышлять не готов. После режима самоизоляции я перестал пристально следить за общественно-политической жизнью, больше интересуюсь спортом. Единственное, беспокоит - конфликт между Арменией и Азербайджаном, не хочется войны. Люди должны жить в мире", - цитирует Фролова "Большой спорт".
В турнирной таблице ФНЛ "Крылья" занимают 3 место.
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