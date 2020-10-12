Голкипер "Крыльев" Фролов высказался об отравлении Навального

Теги евгений фроловкрылья советов

Голкипер "Крыльев" Фролов высказался об отравлении Навального

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов заявил, что на данный момент стал реже следить за политикой.

Напомним, несколько месяцев назад футболист в одном из интервью раскритиковал российскую власть.

"Чисто по-человечески я Навальному сочувствую, желаю здоровья. О том, кто виновен в произошедшем, ничего не знаю и размышлять не готов. После режима самоизоляции я перестал пристально следить за общественно-политической жизнью, больше интересуюсь спортом. Единственное, беспокоит - конфликт между Арменией и Азербайджаном, не хочется войны. Люди должны жить в мире",  - цитирует Фролова "Большой спорт".

В турнирной таблице ФНЛ "Крылья" занимают 3 место.

Читайте также: Защитник "Сочи" Маммана пропустит матч с "Зенитом": названа причина| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Боруссия" включит 15-летнего игрока в заявку на Лигу Чемпионов

"Боруссия" включит 15-летнего игрока в заявку на Лигу Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов