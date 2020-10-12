Голкипер "Крыльев" Фролов высказался об отравлении Навального

Голкипер "Крыльев Советов" Евгений Фролов заявил, что на данный момент стал реже следить за политикой.

Напомним, несколько месяцев назад футболист в одном из интервью раскритиковал российскую власть.

"Чисто по-человечески я Навальному сочувствую, желаю здоровья. О том, кто виновен в произошедшем, ничего не знаю и размышлять не готов. После режима самоизоляции я перестал пристально следить за общественно-политической жизнью, больше интересуюсь спортом. Единственное, беспокоит - конфликт между Арменией и Азербайджаном, не хочется войны. Люди должны жить в мире", - цитирует Фролова "Большой спорт".

В турнирной таблице ФНЛ "Крылья" занимают 3 место.

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