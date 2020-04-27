Голкипер "Крыльев Советов" Фролов жестко раскритиковал власть РФ
Вратарь "Крыльев Советов" Евгений Фролов на ютуб-канале "Футбольный Биги" высказался по поводу действий властей РФ во время пандемии коронавируса.
"Штрафы по пять тысяч (за нарушение правил карантина). У людей денег нет, сидят без зарплат, и такие штрафы. В Европе этого нет.
Я общался со знакомыми из Эстонии. Полиция ходит, но никаких штрафов. Если 2-3 человека собираются, их вежливо просят разойтись.
А мы в интернете видим, как наша полиция вежливо просит разойтись: либо заламывают руки, сажают в свою кутузку и увозят, либо по щам надают.
Считаю, что они всех хотят держать под колпаком, иначе бы не принимали эти абсурдные законы. Все идет к вакцинации и чипизации. Этому есть много примеров, доказательств. На народ им наплевать. Нужны как рабы, как рабочая сила.
В интернете модно называть то, что сейчас происходит, крепостным правом. То есть законы нас настолько сдавливают и душат - и налогами, и оброками. И только попробуй не заплати. Как во времена крепостного права - у тебя нет никаких прав и свобод, по сути. Ты раб", - сказал Фролов.
На данный момент в России введен режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. Covid-19 заражены около 88 тысяч человек.
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|Команда
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|Манчестер Юнайтед
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|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
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|Эвертон
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|27
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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|18