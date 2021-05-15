Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

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Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев отреагировал на слухи об интересе "Зенита"

Фото инстаграм Ивана Ломаева

Вратарь самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев дал понять, что пока не придаёт значения информации о возможном переходе в "Зенит".

"Информация об интересе "Зенита" не особо вызывает отклик, ведь нет конкретики. Если бы я знал о реальном интересе, то, возможно, да, начал бы задумываться, но в этом сейчас нет смысла. У нас осталась одна игра в ФНЛ и, видимо, потом будут разговоры между игроками и руководством. Тогда и станет понятен дальнейший вектор нашего развития", - сказал 22-летний страж ворот.

В текущем сезоне Ломаев сыграл за "Крылья" 20 матчей и пропустил 12 голов.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.

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