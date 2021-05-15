Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
Вратарь самарских "Крыльев Советов" Иван Ломаев дал понять, что пока не придаёт значения информации о возможном переходе в "Зенит".
"Информация об интересе "Зенита" не особо вызывает отклик, ведь нет конкретики. Если бы я знал о реальном интересе, то, возможно, да, начал бы задумываться, но в этом сейчас нет смысла. У нас осталась одна игра в ФНЛ и, видимо, потом будут разговоры между игроками и руководством. Тогда и станет понятен дальнейший вектор нашего развития", - сказал 22-летний страж ворот.
В текущем сезоне Ломаев сыграл за "Крылья" 20 матчей и пропустил 12 голов.
Рыночная стоимость футболиста оценивается в 600 тысяч евро.
Не пропустите: Вратарь "Крыльев Советов" потроллил Смолова в финале Кубка России. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста
-
"Краснодар" нацелился на итальянского форварда
-
Финал Кубка Англии, последний шанс "Ювентуса" на ЛЧ, чемпионский заход "Реала" и еще 2 ТОП-матча: что посмотреть на выходных?
-
Главные новости дня: 14 мая
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом"
Лента новостей
-
"Арсенал" определился с будущим Артеты
-
В "Зените" рассказали о состоянии Дзюбы
-
"Интер" нашел замену Брозовичу в "Арсенале"
-
ЦСКА нацелился на хавбека тульского "Арсенала"
-
СМИ узнали детали контракта Агуэро с "Барселоной"
-
Мхитарян определился со своим будущим в "Роме"
-
Голкипер "Крыльев Советов" Ломаев отреагировал на слухи об интересе "Зенита"
-
Пользователи Soccernews считают, что "Атлетико" станет чемпионом Испании
-
1
Неймара обвинили в организации вооруженного нападения на ЛГБТ-активиста
-
Тренер "Фиорентины" рассказал о состоянии Кокорина
-
Луис Суарес рассказал, когда завершит карьеру в сборной Уругвая
-
"Краснодар" нацелился на итальянского форварда
-
Калиниченко объяснил, почему украинская сборная прогрессирует быстрее, чем российская
-
"Хорош чепуху городить": Шмурнов жёстко отреагировал на утверждение, что Россия - флагман мирового футбола
-
"Манчестер Сити" едва не побил собственный рекорд АПЛ
-
Калиниченко оценил шансы сборной Украины дойти до полуфинала Евро-2020
-
Владелец "Фиорентины" готов продать клуб. Он назвал цену и два условия для сделки
-
Финал Кубка Англии, последний шанс "Ювентуса" на ЛЧ, чемпионский заход "Реала" и еще 2 ТОП-матча: что посмотреть на выходных?
-
Главные новости дня: 14 мая
-
Мингеса не сыграет с "Сельтой" из-за игры за "Барселону Б"