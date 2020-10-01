Голкипер "Ливерпуля" Адриан поделился впечатлениями от выступлений в клубе

Голкипер "Ливерпуля" Адриан рассказал, что думает о своей команде.

"Ливерпуль" - семейная команда, несмотря на свои размеры. Это особенность клуба. В раздевалки всегда отличная атмосфера, клуб принимает тебя в свои объятия с первого же момента.

Клопп - он как отец для нас всех. Он капитан корабля, который управляет им не издалека, а изнутри. Ему нравится близко общаться с игроками, у него особенный характер", - цитирует Адриана Sky Sports.

Голкипер выступает в "Ливерпуле" с лета 2019 года. Вместе с командой Адриан стал чемпионом страны.

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