Голкипер "Ливерпуля" проигнорировал сборы клуба

Вратарь Симон Миньоле не собирается продолжать карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Mirror, голкипер не явился на тренировочный сбор команды, который проходит во Франции.

Напомним, что после прихода в "Ливерпуль" Алиссона, Миньоле стал третьим вратарем команды.

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