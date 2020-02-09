Голкипер "Локомотива" Коченков прокомментировал переход Смолова в "Сельту" на правах аренды

Голкипер "Локомотива" Антон Коченков высказался о переходе форварда Федора Смолова в "Сельту" на правах аренды. Об этом сообщает "Матч ТВ".

"Если бы мне предложили, то я бы поехал, несмотря ни на что, в лигу выше. Обрадовался за Федора Смолова. Я всегда приветствую стремление играть в сильном чемпионате. Да, команда не борется за высокие места, но попробовать себя в другой стране - это очень круто. При том что у него здесь были небольшие проблемы с игровой практикой, поэтому тем более правильное решение. Я вообще за любой переход из РПЛ в лигу выше", - сказал Смолов.

"Сельта" арендовала 29-летнего россиянина у "Локомотива" за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа.

В турнирной таблице Примеры "небесные" занимают предпоследнее место, имея в своём активе 17 очков в 22 матчах.

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