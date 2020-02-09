Голкипер "Локомотива" Коченков прокомментировал переход Смолова в "Сельту" на правах аренды
Голкипер "Локомотива" Антон Коченков высказался о переходе форварда Федора Смолова в "Сельту" на правах аренды. Об этом сообщает "Матч ТВ".
"Если бы мне предложили, то я бы поехал, несмотря ни на что, в лигу выше. Обрадовался за Федора Смолова. Я всегда приветствую стремление играть в сильном чемпионате. Да, команда не борется за высокие места, но попробовать себя в другой стране - это очень круто. При том что у него здесь были небольшие проблемы с игровой практикой, поэтому тем более правильное решение. Я вообще за любой переход из РПЛ в лигу выше", - сказал Смолов.
"Сельта" арендовала 29-летнего россиянина у "Локомотива" за 500 тысяч евро с правом последующего выкупа.
В турнирной таблице Примеры "небесные" занимают предпоследнее место, имея в своём активе 17 очков в 22 матчах.
Не пропустите: Смолов назвал главное отличие Примеры от РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
У жен Салаха и Хендерсона родились дети спустя девять месяцев после победы над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ
-
"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд
-
Главные новости дня: 8 февраля
-
"Атлетико" минимально переиграл "Гранаду" в матче Примеры
-
"Ювентус" проиграл "Вероне" в матче Серии А
Лента новостей
-
Голкипер "Локомотива" Коченков прокомментировал переход Смолова в "Сельту" на правах аренды
-
Матч между гладбахской "Боруссией" и "Кельном" отменен из-за надвигающегося шторма
-
Пирло заявил, что Конте лучший тренер в его карьере
-
У жен Салаха и Хендерсона родились дети спустя девять месяцев после победы над "Барселоной" в полуфинале ЛЧ
-
Сарри подвел итоги матча с "Вероной"
-
Эмре Джан: "Боруссия" должна научиться играть грязнее и фолить"
-
Де Брюйне поделился ожиданиями от матча с "Реалом" в 1/8 финала Лиги Чемпионов
-
Данни заявил, что Кокорин украсил бы любую команду мира
-
"Порту" обыграл "Бенфику" и прервал ее серию из 16 побед подряд
-
Главные новости дня: 8 февраля
-
1
Роналду - первый футболист "Ювентуса" и третий в истории Серии А, который забил в десяти играх кряду
-
"Атлетико" минимально переиграл "Гранаду" в матче Примеры
-
1
"Ювентус" проиграл "Вероне" в матче Серии А
-
2
Сетьен: "Барселона" нуждается в форварде"
-
Холанд прервал свою голевую серию за дортмундскую "Боруссию"
-
"Монако" с Головиным вырвал победу в матче с "Амьеном" и другие результаты 24-го тура Лиги 1
-
"Барселона" определила главную трансферную цель на лето
-
Агент Выдры прокомментировал интерес со стороны "Локомотива"
-
1
Сарри хочет воссоединиться с Жоржиньо
-
"Брайтон" сыграл вничью с "Уотфордом" в матче АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14