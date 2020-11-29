Голкипер "Локомотива" Коченков прокомментировал результат матча с "Ахматом"

Голкипер "Локомотива" Антон Коченков высказался по поводу капитанской повязки в матче 16-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:0).

"Учитывая, что в прошлом матче я не играл, мое состояние было нормальным. Капитанская повязка - это дополнительная ответственность. Перед матчем Марко Николич подошел ко мне и спросил, готов ли я быть капитаном. Ответил утвердительно. Матч получился очень тяжелым. Мое субъективное мнение - судейство в этой встрече было неоднозначным. На мой взгляд, нас очень плохо судили, что добавляло трудностей. Моменты были, можно было выиграть. Хорошо, что судейство не обернулось чем-то похуже", - цитирует игрока пресс-служба "Локо".

А еще: "Ростов" разгромил "Динамо", "Ахмат" сыграл вничью с "Локомотивом"| http://soccernews.ru