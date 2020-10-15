Голкипер Лунин может дебютировать за "Реал" в матче с "Кадисом"

Вратарь "Реала" Андрей Лунин может дебютировать в матче 6-го тура чемпионата Испании против "Кадиса". Об этом информирует AS.

Ранее стало известно, что основной голкипер "сливочных" Тибо Куртуа был травмирован в сборной Бельгии. Но к Эль Класико, возможно, успеет восстановиться.

Тем не менее, тренерский штаб "Реала" доволен формой Лунина и, скорее всего, позволит ему принять участие в матче с "Кадисом".

Матч "Реала" с "Кадисом" состоится 17 октября. Начало игры - 19:00 (мск).

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