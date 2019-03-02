Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает Manchester Evening News, аргентинец поставил рекорд по забитым голам с середины поля за 60 секунд. Отмечается, что Ромеро забил 20 голов.

Другой футболист "МЮ" Фил Джонс уступил Ромеро всего в один забитый мяч.

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие всего в пяти матчах, в которых пропустил 5 голов.

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