Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Теги манчестер юнайтедсерхио ромеро

Голкипер "Манчестер Юнайтед" попал в Книгу рекордов Гиннесса

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Серхио Ромеро вписал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса.

Как сообщает Manchester Evening News, аргентинец поставил рекорд по забитым голам с середины поля за 60 секунд. Отмечается, что Ромеро забил 20 голов.

Другой футболист "МЮ" Фил Джонс уступил Ромеро всего в один забитый мяч.

В нынешнем сезоне Ромеро принял участие всего в пяти матчах, в которых пропустил 5 голов.

Читайте также: "Манчестер Юнайтед" определился с главным тренером. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" на выезде проиграл "Кальяри" (видео голов)

"Интер" на выезде проиграл "Кальяри" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 66
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 65
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 60
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 28 56
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 52
6 Челси Челси 26 50
7 Уотфорд Уотфорд 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 28 34
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 30
15 Бернли Бернли 28 30
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 27
17 Саутгемптон Саутгемптон 28 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 28 25
19 Фулхэм Фулхэм 28 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов