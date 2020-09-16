Голкипер Мартинес перешел из "Арсенала" в "Астон Виллу"

Голкипер лондонского "Арсенала" Эмилиано Мартинес стал игроком "Астон Виллы". Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение 28-летнего футболиста рассчитано до лета 2024 года.

По данным Sky Sports, сумма трансфера составила 16 млн фунтов. С учетом бонусов цифра может вырасти до 20 млн.

В "Арсенале" футболист выступал с 2012 года. За это время голкипер был отдан в аренду 6 различным клубам. Вместе с канонирами Мартинес трижды выигрывал Суперкубок Англии и один раз Кубок страны.

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