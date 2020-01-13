Голкипер "Милана" Рейна отдан "Астон Вилле" в аренду

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Голкипер "Милана" Рейна отдан "Астон Вилле" в аренду

Голкипер "Милана" Пепе Рейна вторую часть сезона проведет в "Астон Вилле". Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

По данным источника, соглашение вратаря с командой рассчитано до лета 2020 года.

Наставник английского клуба Дин Смит сказал: "Мы нашли в Пепе игрока, который обладает богатым опытом в премьер-лиге".
 
В этом сезоне 37-летний Рейна провел лишь три матча за "Милан", пропустив 2 гола.

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