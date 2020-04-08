Голкипер молодежной сборной Германии станет игроком "Байера"

Вратарь "Кайзерслаутерна" Леннарт Грилл перейдет в "Байер" в скором времени.

21-летний футболист уже заключил контракт с клубом. Его соглашение рассчитано на 4 года и присоединиться к клубу перед следующим сезоном.

В этом сезоне Леннарт провел 27 матчей и пропустил 45 голов. Кроме того, вратарь представляет молодежную сборную Германии.

Не пропустите: "Байер" снизит зарплату футболистам и тренерам| http://soccernews.ru