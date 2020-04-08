Голкипер молодежной сборной Германии станет игроком "Байера"

Теги байер леверкузен

Голкипер молодежной сборной Германии станет игроком "Байера"

Вратарь "Кайзерслаутерна" Леннарт Грилл перейдет в "Байер" в скором времени.

21-летний футболист уже заключил контракт с клубом. Его соглашение рассчитано на 4 года и присоединиться к клубу перед следующим сезоном.

В этом сезоне Леннарт провел 27 матчей и пропустил 45 голов. Кроме того, вратарь представляет молодежную сборную Германии.

Не пропустите: "Байер" снизит зарплату футболистам и тренерам| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Смолов рассказал, что "Сельта" отпустила его в Россию

Смолов рассказал, что "Сельта" отпустила его в Россию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 25 55
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 25 51
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 25 50
4 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 25 49
5 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 25 47
6 Шальке Шальке 25 37
7 Вольфсбург Вольфсбург 25 36
8 Фрайбург Фрайбург 25 36
9 Хоффенхайм Хоффенхайм 25 35
10 Кельн Кельн 25 32
11 Унион Берлин Унион Берлин 25 30
12 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 24 28
13 Герта Герта 25 28
14 Аугсбург Аугсбург 25 27
15 Майнц 05 Майнц 05 25 26
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 25 22
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 24 18
18 Падерборн Падерборн 25 16
Полная таблица

топ-5 тегов