Голкипер молодежной сборной Германии станет игроком "Байера"
Вратарь "Кайзерслаутерна" Леннарт Грилл перейдет в "Байер" в скором времени.
21-летний футболист уже заключил контракт с клубом. Его соглашение рассчитано на 4 года и присоединиться к клубу перед следующим сезоном.
В этом сезоне Леннарт провел 27 матчей и пропустил 45 голов. Кроме того, вратарь представляет молодежную сборную Германии.
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|4
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|5
|Байер Леверкузен
|25
|47
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|Шальке
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|Вольфсбург
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|Унион Берлин
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|Айнтрахт Франкфурт
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|Фортуна Дюссельдорф
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