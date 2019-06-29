Голкипер "Оренбурга" Фролов перешел в "Сочи"

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Голкипер "Оренбурга" Фролов перешел в "Сочи"

Вратарь Евгений Фролов, который в последние два сезона играл в "Оренбурге", заключил контракт с "Сочи". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Его соглашение рассчитано до 2021 года.

В минувшем сезоне 31-летний голкипер участвовал в 23 матчах в РПЛ, пропустив 28 голов.

Кроме того, Фролов играл за "Мордовию", "Знамя Труда", "Торпедо", московское "Динамо", "Сахалин", "Кубань" и "Балтику".

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