Голкипер "Порту" Касильяс отправится на финал Кубка Португалии вместе с командой
Вратарь "Порту" Икер Касильяс отправится на матч Кубка Португалии против "Спортинга" вместе с командой.
Напомним, в начале мая стало известно, что футболист перенес инфаркт сразу после тренировки "Порту". С того момента голкипер не выходил на поле.
Матч "Спортинг" - "Порту" пройдет завтра, 25 мая. Начало - в 00:00 (мск).
В чемпионате Португалии "Порту" занял второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
|87
|2
|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Портимоненсе
|34
|39
|12
|Маритиму
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20