Голкипер "Порту" Касильяс отправится на финал Кубка Португалии вместе с командой

Теги икер касильяспортуспортинг лиссабон

Голкипер "Порту" Касильяс отправится на финал Кубка Португалии вместе с командой

Вратарь "Порту" Икер Касильяс отправится на матч Кубка Португалии против "Спортинга" вместе с командой.

Напомним, в начале мая стало известно, что футболист перенес инфаркт сразу после тренировки "Порту". С того момента голкипер не выходил на поле.

Матч "Спортинг" - "Порту" пройдет завтра, 25 мая. Начало - в 00:00 (мск).

В чемпионате Португалии "Порту" занял второе место.

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