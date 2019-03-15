Голкипер "Порту" продлит контракт с клубом
"Порту" планирует предложить новый контракт вратарю команды Икеру Касильясу. Об этом сообщает Marca.
По данным издания, клуб намерен продлить соглашение с испанцем еще на год. Нынешний контракт действует до лета 2019 года.
Ранее в СМИ была информация о том, что клуб МЛС хочет купить игрока.
Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из "Реала". Вместе с португальским клубом он становился чемпионом Португалии, а также выигрывал Суперкубок этой страны.
В нынешнем сезоне Касильяс участвовал в 25 матчах, 14 из которой он провел на 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|25
|60
|2
|Порту
|25
|60
|3
|Брага
|25
|55
|4
|Спортинг Лиссабон
|25
|52
|5
|Морейренсе ФК
|25
|42
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|39
|7
|Белененсиш
|25
|37
|8
|Санта-Клара
|25
|32
|9
|Портимоненсе
|25
|31
|10
|Рио Аве
|25
|29
|11
|Маритиму
|25
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|25
|26
|13
|Боавишта
|25
|26
|14
|Насьонал
|25
|26
|15
|Витория Сетубал
|25
|25
|16
|КД Тондела
|25
|24
|17
|Дешпортиво Чавес
|25
|21
|18
|Фейренсе
|25
|14