Голкипер "Порту" продлит контракт с клубом

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Голкипер "Порту" продлит контракт с клубом

"Порту" планирует предложить новый контракт вратарю команды Икеру Касильясу. Об этом сообщает Marca.

По данным издания, клуб намерен продлить соглашение с испанцем еще на год. Нынешний контракт действует до лета 2019 года.

Ранее в СМИ была информация о том, что клуб МЛС хочет купить игрока. 

Касильяс перешел в "Порту" в 2015 году из "Реала". Вместе с португальским клубом он становился чемпионом Португалии, а также выигрывал Суперкубок этой страны.

В нынешнем сезоне Касильяс участвовал в 25 матчах, 14 из которой он провел на 0.

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