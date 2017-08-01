Голкипер ПСЖ Ареоля: "Я просто знаю, что Неймар должен пройти медобследование"

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Голкипер ПСЖ Ареоля: "Я просто знаю, что Неймар должен пройти медобследование"Голкипер французского ПСЖ Альфонс Ареоля высказался о возможном трансфере в его клуб форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

"Что я знаю о возможном переходе Неймара? Это довольно секретная информация, но я просто знаю, что он должен пройти медицинское обследование...", - приводит слова 24-летнего вратаря ActuFoot.

Напомним, трансфер Неймара может "ударить" по "Реалу". | soccernews.ru

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