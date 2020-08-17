Голкипер ПСЖ Навас пропустит полуфинал Лиги Чемпионов
Голкипер ПСЖ Кейлор Навас пропустит матч 1/2 финала Лиги Чемпионов с "РБ Лейпцигом" из-за повреждения. Об этом сообщается на сайте парижан.
В 1/4 финала с "Аталантой" Навас получил травму. Футболист почувствовал боль в правом подколенном сухожилии и покинул поле на 79-й минуте. По результатам обследования у Наваса было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра.
Матч 1/2 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "РБ Лейпциг" состоится 18 августа на стадионе "Да Луш".
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|Команда
|М
|О
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|ПСЖ
|27
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|28
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|4
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|49
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|Ницца
|28
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|6
|Реймс
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|Лион
|28
|40
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|Монпелье
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|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
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|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
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|Метц
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|34
|16
|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
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|28
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