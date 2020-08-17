Голкипер ПСЖ Навас пропустит полуфинал Лиги Чемпионов

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Голкипер ПСЖ Навас пропустит полуфинал Лиги Чемпионов

Голкипер ПСЖ Кейлор Навас пропустит матч 1/2 финала Лиги Чемпионов с "РБ Лейпцигом" из-за повреждения. Об этом сообщается на сайте парижан.

В 1/4 финала с "Аталантой" Навас получил травму. Футболист почувствовал боль в правом подколенном сухожилии и покинул поле на 79-й минуте. По результатам обследования у Наваса было диагностировано повреждение двуглавой мышцы бедра. 

Матч 1/2 финала Лиги Чемпионов ПСЖ - "РБ Лейпциг" состоится 18 августа на стадионе "Да Луш".

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