Голкипер "Реала" Ареоля назвал Касильяса своим кумиром. Он будет играть под его номером

Голкипер "Реала" Альфонсо Ареоля заявил, что хотел бы выступать в мадридском клубе под номером своего кумира Икера Касильяса. Вратарь выбрал 1-й номер. Об этом сообщает Marca.

Напомним, 26-летний футболист перешел в "королевский клуб" из ПСЖ на правах аренды. Его контракт рассчитан до конца года без опции выкупа.

"Этот номер значит многое для клуба. Под ним играл Касильяс. Он один из моих кумиров, благодаря которому я захотел стать вратарем. Теперь я играю в его форме. Но нужно доказать, что я достоит этого", - сказал Ареоля.

После 3-х туров Примеры "Реал" с 5 баллами занимает 5 место в турнирной таблице. Завтра, 14 сентября, "сливочные" сыграют с "Леванте" в рамках 4-го раунда Ла Лиги.

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