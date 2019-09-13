Голкипер "Реала" Ареоля назвал Касильяса своим кумиром. Он будет играть под его номером
Голкипер "Реала" Альфонсо Ареоля заявил, что хотел бы выступать в мадридском клубе под номером своего кумира Икера Касильяса. Вратарь выбрал 1-й номер. Об этом сообщает Marca.
Напомним, 26-летний футболист перешел в "королевский клуб" из ПСЖ на правах аренды. Его контракт рассчитан до конца года без опции выкупа.
"Этот номер значит многое для клуба. Под ним играл Касильяс. Он один из моих кумиров, благодаря которому я захотел стать вратарем. Теперь я играю в его форме. Но нужно доказать, что я достоит этого", - сказал Ареоля.
После 3-х туров Примеры "Реал" с 5 баллами занимает 5 место в турнирной таблице. Завтра, 14 сентября, "сливочные" сыграют с "Леванте" в рамках 4-го раунда Ла Лиги.
А еще: Зидан высказался о будущем Винисиуса в "Реале"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Семак прокомментировал матч "Зенита" с "Арсеналом"
-
Цорн поделился мнением о главном тренере сборной России Черчесове
-
Бранислав Иванович провел 100-й матч за "Зенит"
-
Месси не попал в заявку "Барселоны" на матч с "Валенсией"
-
"Лилль" переиграл "Анжер" в матче 5-го тура чемпионата Франции
-
"Зенит" обыграл тульский "Арсенал" и возглавил турнирную таблицу РПЛ
-
Азар попал в заявку "Реала" на матч с "Леванте"
-
"Атлетико" презентовал третий комплект формы
-
Цорн рассказал, хочет ли "Спартак" вернуть Дзюбу
-
Вальверде рассказал, когда Месси восстановится после травмы
-
"Наполи" хочет организовать товарищеский матч с клубом Марадоны
-
Зидан рассказал, когда дебютирует Азар
-
Цорн: "Нас устраивает Кононов"
-
Голкипер "Реала" Ареоля назвал Касильяса своим кумиром. Он будет играть под его номером
-
Футболисты "Реала" недовольны работой тренера по физподготовке
-
Тотти вступился за мальчика с прической Ибрагимовича
-
Дзюба и Азмун в старте "Зенита" на матч 9-го тура РПЛ с "Арсеналом"
-
Сульшер заявил, что де Хеа лучший голкипер в мире
-
У голкипера "Челси" Кепы худший показатель сэйвов в нынешнем сезоне АПЛ
-
Жена Иммобиле танцем пытается отвлечь мужа от компьютерной игры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0