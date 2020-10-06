Голкипер "Реала" и сборной Украины Лунин заразился коронавирусом

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Голкипер "Реала" и сборной Украины Лунин заразился коронавирусом

Голкипер "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин сдал положительный тест на коронавирус. Также второй вратарь национальной команды Юрий Панькив заразился Covid-19. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Остальные игроки и члены персонала сборной Украины сдали отрицательные тесты. Команда готовится к матчу с национальной командой Франции.

Таким образом, единственным голкипером сборной, который находится в строю, остался Георгий Бущан. 

Матч Франция - Украина состоится завтра, 7 октября.

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