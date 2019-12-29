Голкипер "Реала" Лунин может вернуться в Украину

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Голкипер "Реала" Лунин может вернуться в Украину

Голкипер "Реала" Андрей Лунин может перебраться в чемпионат Украины.

Как сообщает "Динамомания", в аренде украинского голкипера заинтересован "Днепр-1", который идет в УПЛ на восьмой позиции.

В текущем сезоне Лунин находится в аренде в "Вальядолиде", где сыграл только в одном матче Кубка Испании.

Напомним, что до перехода в "Реал" Лунин выступал за "Зарю".

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