Голкипер "Реала" отказывается от перехода в "Ливерпуль"

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Голкипер "Реала" отказывается от перехода в "Ливерпуль"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас не собирается уходить в "Ливерпуль".

Как сообщает Daily Star, мерсисайдцы планировали приобрести Наваса в летнее трансферное окно, однако голкипер отверг их предложение.

Кроме того, Навас сказал руководству "Реала", что не покинет клуб даже если они купят Давида Де Хеа или Тибо Куртуа.

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