Голкипер Рейна стал игроком "Лацио"

Теги лациопепе рейнатрансферы

Голкипер Рейна стал игроком "Лацио"

Голкипер Пепе Рейна стал игроком "Лацио". Ранее футболист защищал цвета "Милана".

На какой срок вратарь заключил контракт с "россонери" - не сообщается.

В футболисте также была заинтересована "Валенсия", однако Рейна предпочел итальянский клуб.

Ранее футболист по обоюдному согласию расторг контракт с "Миланом". Во второй части прошлого сезона Рейна выступал на правах аренды в "Астон Вилле".

Не пропустите: "Аталанта" ближе "Милана" к трансферу Алексея Миранчука| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Матчи чемпионата России будут транслировать в США и Бразилии

Матчи чемпионата России будут транслировать в США и Бразилии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов