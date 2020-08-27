Голкипер Рейна стал игроком "Лацио"

Голкипер Пепе Рейна стал игроком "Лацио". Ранее футболист защищал цвета "Милана".

На какой срок вратарь заключил контракт с "россонери" - не сообщается.

В футболисте также была заинтересована "Валенсия", однако Рейна предпочел итальянский клуб.

Ранее футболист по обоюдному согласию расторг контракт с "Миланом". Во второй части прошлого сезона Рейна выступал на правах аренды в "Астон Вилле".

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