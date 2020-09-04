Голкипер "Ромы" Миранте излечился от коронавируса

Теги ромаантонио миранте

Голкипер "Ромы" Миранте излечился от коронавируса

Голкипер "Ромы" Антонио Миранте излечился от коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

Перед началом предсезонной подготовки футболист сдал положительный тест на Covid-19 и был отправлен на самоизоляцию.

По данным источника, болезнь к вратаря протекала бессимптомно. Последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Миранте уже вернулся к тренировкам.

Не пропустите: "Реал" отдал в аренду "Милану" Браима Диаса| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Чехия победила в гостях Словакию, Шотландия и Израиль обменялись голами и другие итоги матчей Лиги наций

Чехия победила в гостях Словакию, Шотландия и Израиль обменялись голами и другие итоги матчей Лиги наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов