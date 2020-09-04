Голкипер "Ромы" Миранте излечился от коронавируса

Голкипер "Ромы" Антонио Миранте излечился от коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

Перед началом предсезонной подготовки футболист сдал положительный тест на Covid-19 и был отправлен на самоизоляцию.

По данным источника, болезнь к вратаря протекала бессимптомно. Последний тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Миранте уже вернулся к тренировкам.

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