Голкипер "Ромы" перебрался в "Болонью"

Вратарь "Ромы" Лукаш Скорупски стал игроком "Болоньи", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила девять миллионов евро, также сделка предусматривает определённые бонусы. 27-летний поляк заключил с "россоблю" контракт до лета 2023 года.

Скорупски выступал за "Рому" с 2013 года, сыграл 16 матчей и пропустил 21 гол. Сдавался в аренду "Эмполи".

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