Голкипер "Ростова" Попов: "У меня все получалось, я доволен своей игрой"

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Голкипер "Ростова" Попов: "У меня все получалось, я доволен своей игрой"

Голкипер "Ростова" Денис Попов прокомментировал матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи" (1:10).

Несмотря на то, что вратарь пропустил 10 голов, он совершил 15 сэйвов, что стало рекордом РПЛ. Ранее он был признан лучшим игроком этой встречи.

"Готовился, старался, работал. Бог меня наградил - получил статуэтку лучшему игроку матча. У меня все получалось, я доволен своей игрой. Получили огромный опыт для себя, сыграв с такими игроками. Большое спасибо за этот матч. Надеюсь, прибавим и будем играть еще лучше. Вышли и сыграли, как получилось.

Отбитый пенальти от Заболотного? Заранее выбрал угол, решил прыгнуть, повезло. Это угадайка, да", - сказал футболист.

Для 17-летнего Попова этот матч был дебютным в чемпионате России.

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