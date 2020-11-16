Голкипер Сафонов надеется, что ему удастся попасть в основной состав сборной России

Голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов рассказал о желании выступать в основном составе сборной России.

Ранее стало известно, что футболист не поехал в Белград на заключительный матч Лиги наций из-за сомнительного теста на коронавирус.

"В национальной команде выступают великолепные голкиперы Антон Шунин, Гильерме, Сослан Джанаев, а работаем мы под началом Гинтараса Стауче. Стараюсь учиться у каждого из них, ведь они давно в футболе и обладают огромным опытом. Знаю, что имели место случаи, когда кого-то из молодых ребят общественность также отправляла в основной состав сборной, и они после этого играли хуже, чем могут. Поэтому со своей стороны буду стараться по максимуму проявлять себя в клубе, чтобы получать вызов в сборную. Мне дали возможность адаптироваться в национальной команде на октябрьском и ноябрьском сборах. Теперь буду ждать шанса выйти на поле в свитере первой сборной", - цитирует Сафонова "СЭ".

А еще: 13 футболистов сборной России заразились коронавирусом| http://soccernews.ru