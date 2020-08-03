Голкипер Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в сезоне-2019/20

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Голкипер Сафонов признан лучшим игроком "Краснодара" в сезоне-2019/20

Болельщики "Краснодара" признали голкипера Матвея Сафонова лучшим игроком сезона-2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте "быков".

21-летний вратарь набрал 20,82% голосов. На втором месте расположился вингер Вандерсон, за которого проголосовали 15,96% респондентов. Третье место занял форвард Маркус Берг, набравший 8,98%.

Сафонов в завершившемся сезоне принял участие в 33 матчах и пропустил 42 гола. На его счету 9 сухих игр в минувшем сезоне.

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