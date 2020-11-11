Голкипер сборной Бельгии Камински заболел коронавирусом

Голкипер "Блэкберна" Томас Камински пропустит матчи сборной Бельгии из-за положительного теста на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба команда.

28-летний футболист уже покинул расположение сборной.

Отметим, Камински пока не провел за команду Бельгии ни одного матча. Ранее он играл только в молодежных командах.

Завтра, 11 ноября, сборная Бельгии проведет товарищеский матч против Швейцарии.

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