Голкипер сборной Дании Шмейхель остался недоволен состоянием газона в матче с Ирландией
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель остался недоволен состоянием газона в стыковой игре с Ирландией (0:0).
"Поле было отвратительным, что нас очень разочаровало. На нем не было травы, оно было мягким, вспомнил времена выступлений за "Бери" во Второй Лиге. Мы хотели сыграть в острый футбол, но поле повлияло. Тем не менее, мы не хотим оправдываться. Соперник проявил упорство, а Даррен Рэндольф совершил несколько великолепных сейвов. Разочарованы тем, что не смогли победить, но это не конец света, ирландцы не забили на выезде" - приводит слова Шмейхеля ESPN.
Отметим, что матч проходил на стадионе "Паркен" в Копенгагене.
Смотрите также обзор матча Дания - Ирландия. | http://soccernews.ru
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