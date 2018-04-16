Голкипер сборной Египта не поедет на ЧМ-2018 из-за травмы

Вратарь сборной Египта Ахмед Эль-Шенави травмировал колено в матче чемпионата страны и теперь точно не поедет на Чемпионат Мира-2018.

У стража ворот диагностирован разрыв передней крестообразной связки колена. Восстановление после подобной травмы занимает от 6 до 9 месяцев.

Напомним, что Египет на групповом этапе ЧМ-2018 сыграет с Россией, Уругваем и Саудовской Аравией.

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