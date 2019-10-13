Голкипер сборной России Гильерме анонсировал матч против Кипра

Теги маринато гильермероссиякипр

Голкипер сборной России Гильерме анонсировал матч против Кипра

Голкипер сборной России Гильерме в своем инстаграме анонсировал матч отбора Евро-2020 с Кипром.

"Важный день", - написал футболист.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важный день

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1)

Матч Кипр - Россия пройдет сегодня, 13 октября, на стадионе ГСП в Никосии. Начало - в 19:00 (мск).

Сборная России занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 очков.

Первая встреча команд закончилась минимальной победой российской сборной.

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