Голкипер сборной России Гильерме показал, как тренируется в домашних условиях

Теги маринато гильермероссиякоронавирус

Голкипер сборной России Гильерме показал, как тренируется в домашних условиях

Голкипер "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме показал, как занимается в домашних условиях.

Напомним, игроки вынуждены заниматься дома из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Видео тренировки футболист выложил в инстаграме. 

"Все как в игре. Плюс 129 к форме", - написал вратарь.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все как в игре +129 к форме ️

Публикация от Marinato Guilherme (@marinatog1)

Ранее была названа крайняя дата для решения о продолжении сезона РПЛ.

Не пропустите: Гендиректор "Зенита" высказался о возможном рестарте сезона РПЛ| http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Футболиста "Сочи" обвинили в краже автомобиля

Футболиста "Сочи" обвинили в краже автомобиля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов