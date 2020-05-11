Голкипер сборной России Гильерме показал, как тренируется в домашних условиях
Голкипер "Локомотива" и сборной России Маринато Гильерме показал, как занимается в домашних условиях.
Напомним, игроки вынуждены заниматься дома из-за карантина, вызванного пандемией коронавируса. Видео тренировки футболист выложил в инстаграме.
"Все как в игре. Плюс 129 к форме", - написал вратарь.
Ранее была названа крайняя дата для решения о продолжении сезона РПЛ.
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|22
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