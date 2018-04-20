Голкипер сборной Швеции выступил против вызова Ибрагимовича на ЧМ-2018
Вратарь сборной Швеции Карл-Йохан Йонссон высказался о возможном вызове Златана Ибрагимовича на матчи ЧМ-2018.
"Конечно, решение принимать тренеру, но мы же как-то пробились на Чемпионат Мира без него. У нас хороший коллектив, а Ибрагимович слишком зациклен на себе, он только усложнит нам жизнь, если придется перестраивать систему и подстраиваться под него.
Я уверен, что он здорово выступит, но в чем-то он похож на Криштиану Роналду и Месси. Весь наш коллективный футбол перекосится в сторону Ибрагимовича" - приводит слова голкипера Football Italia.
Читайте также: Тренер сборной Швеции оценил шансы Ибрагимовича на участие в ЧМ-2018. | http://soccernews.ru
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