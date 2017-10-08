Голкипер "Селтика" Гордон лестно отозвался об Яне Облаке
Голкипер "Селтика" Крейг Гордон поделился мнением о вратаре "Атлетико" Яне Облаке.
"Ян Облак - один из лучших. Все мы видели его фантастические спасения ворот. Он находится в прекрасной форме и всегда хорошо играет даже против самых сложных соперников.
Чего ему не хватает для звания лучшего в мире? Это очень требовательное звание. Но он определенно из лучших. Он не боясь бросает вызов самым сильным соперникам Европы и держится с достоинством" - приводит слова Гордона Scotzine.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|7
|21
|2
|Севилья
|7
|16
|3
|Валенсия
|7
|15
|4
|Атлетико Мадрид
|7
|15
|5
|Реал Мадрид
|7
|14
|6
|Бетис
|7
|13
|7
|Леганес
|7
|11
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Вильярреал
|7
|10
|10
|Леванте
|7
|9
|11
|Сельта Виго
|7
|8
|12
|Хетафе
|7
|8
|13
|Атлетик Бильбао
|7
|8
|14
|Эспаньол
|7
|8
|15
|Депортиво Ла-Корунья
|7
|7
|16
|Жирона
|7
|6
|17
|Лас Пальмас
|7
|6
|18
|Эйбар
|7
|6
|19
|Алавес
|7
|3
|20
|Малага
|7
|1