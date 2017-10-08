Голкипер "Селтика" Гордон лестно отозвался об Яне Облаке

Голкипер "Селтика" Крейг Гордон поделился мнением о вратаре "Атлетико" Яне Облаке.

"Ян Облак - один из лучших. Все мы видели его фантастические спасения ворот. Он находится в прекрасной форме и всегда хорошо играет даже против самых сложных соперников.

Чего ему не хватает для звания лучшего в мире? Это очень требовательное звание. Но он определенно из лучших. Он не боясь бросает вызов самым сильным соперникам Европы и держится с достоинством" - приводит слова Гордона Scotzine.

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