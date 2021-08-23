Голкипер "Шахтера" травмировался и не сыграет с "Монако" в Лиге чемпионов

Теги анатолий трубиншахтер донецк

Голкипер "Шахтера" травмировался и не сыграет с "Монако" в Лиге чемпионовФото: инстаграм Трубина/Автор неизвестен

Основной голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин не сыграет в ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов с "Монако".

Как сообщает генеральный директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов, молодой вратарь травмировался,  и из-за этого пропустил игру украинской премьер-лиги "Черноморца" (3:0).

Напомним, что матч "Шахтер" — "Монако" пройдет в среду, 26 августа. В первом матче "горняки" одержали минимальную победу со счетом 1:0.

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