Голкипер "Шахтера" травмировался и не сыграет с "Монако" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Трубина/Автор неизвестен
Основной голкипер донецкого "Шахтера" Анатолий Трубин не сыграет в ответном матче раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов с "Монако".
Как сообщает генеральный директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов, молодой вратарь травмировался, и из-за этого пропустил игру украинской премьер-лиги "Черноморца" (3:0).
Напомним, что матч "Шахтер" — "Монако" пройдет в среду, 26 августа. В первом матче "горняки" одержали минимальную победу со счетом 1:0.
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|Команда
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|О
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
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|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
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|21
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|7
|Мариуполь
|21
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|Dnipro-1
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|Львов
|22
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|Ворскла
|22
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|Олимпик Донецк
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