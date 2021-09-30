Голкипер "Шерифа" признан лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов
Фото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен
Голкипер молдавского "Шерифа" Георгиос Атанасиадис назван лучшим футболистов второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Греческий вратарь совершил одиннадцать сэйвов в игре с мадридским "Реалом". (2:1) и помог своей команде добыть историческую победу на "Сантьяго Бернабеу".
В голосовании за лучшего игрока недели в ЛЧ также принимали участие Лерой Сане ("Бавария"), Дарвин Нуньес ("Бенфика") и Милан Шкриньяр ("Интер").
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