Голкипер "Шерифа" признан лучшим игроком второго тура Лиги чемпионов

Фото: инстаграм Лиги чемпионов/Автор неизвестен

Голкипер молдавского "Шерифа" Георгиос Атанасиадис назван лучшим футболистов второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Греческий вратарь совершил одиннадцать сэйвов в игре с мадридским "Реалом". (2:1) и помог своей команде добыть историческую победу на "Сантьяго Бернабеу".

В голосовании за лучшего игрока недели в ЛЧ также принимали участие Лерой Сане ("Бавария"), Дарвин Нуньес ("Бенфика") и Милан Шкриньяр ("Интер").

Также не пропустите: Гол Месси "Манчестер Сити" признали лучшим во втором туре Лиги чемпионов (видео). | http://soccernews.ru