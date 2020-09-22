Голкипер Шунин провёл 100 сухих матчей за "Динамо"

Голкипер "Динамо" Антон Шунин не пропустил ни одного гола в матче 8-го тура РПЛ с "Ахматом" (1:0). Для голкипера эта встреча стала 100-й сухой игрой в составе московской команды.



В августе голкипер был признан лучшим игроком "Динамо". В предыдущем месяце он принял участие в шести матчах чемпионата России, пропустив 3 мяча.



Шунин - воспитанник "Динамо". За первую команду футболист играет с 2004 года. Его контракт рассчитан до лета 2022 года.



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