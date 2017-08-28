Голкипер "СКА-Хабаровск" Довбня: "ЦСКА - это космос"

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Голкипер "СКА-Хабаровск" Довбня: "ЦСКА - это космос"Голкипер "СКА-Хабаровск" Александр Довбня лестно высказался об игре московского ЦСКА.

"ЦСКА - это вообще космос! Имею в виду командные взаимодействия. Мне нравится, что в ЦСКА долгое время одни и те же футболисты играют. Клуб не выкидывает игроков пачками. Костяк сохраняется много лет. Отсюда и такое взаимопонимание на поле - с полуслова. Это и обеспечивает стабильный результат", - цитирует 30-летнего вратаря СЭ.

Напомним, Витиньо прокомментировал поражение ЦСКА от "Ахмата". | soccernews.ru

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