Голкипер "Сочи" Джанаев прокомментировал ничейный результат в матче с "Арсеналом"

Теги сослан джанаевфк сочиарсенал тула

Голкипер "Сочи" Джанаев прокомментировал ничейный результат в матче с "Арсеналом"

Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев высказался о матче 13-го тура РПЛ с тульским "Арсеналом" (1:1). Об этом сообщает "Матч Премьер".

Отметим, в этой встрече футболист отбил два пенальти из трех и был признан лучшим игроком матча.

"Тренер поздравил команду в раздевалке. В матче всё было против нас, но каждый игрок отдавал всего себя на поле, за что я благодарен всей команде.

Я раньше видел, когда за матч ставили два пенальти в ворота одной команды, но три - никогда. Да, мне удалось отразить два из них, но этот успех я хочу разделить с товарищами по команде, которые отдали все силы и выстояли", - сказал Джанаев.

"Арсенал" с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. "Сочи" с 13 баллами располагается на 13-й строчке.

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