Голкипер "Спартака" Максименко стал новым капитаном молодежной сборной России

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Голкипер "Спартака" Максименко стал новым капитаном молодежной сборной России

Вратарь "Спартак" Александр Максименко назначен капитаном молодежной сборной России. Об этом московский клуб сообщил в своим твиттере.

22-летний футболист входит в систему "Спартака" с 2015 года. За основную команду дебютировал в 2018 году. В сезоне-2020/2021 он провёл 15 матчей и пропустил 16 мячей, четыре раза сыграв на ноль. 

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