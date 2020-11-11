Голкипер "Спартака" Максименко стал новым капитаном молодежной сборной России

Вратарь "Спартак" Александр Максименко назначен капитаном молодежной сборной России. Об этом московский клуб сообщил в своим твиттере.

Новый капитан молодёжной сборной России — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 11, 2020

22-летний футболист входит в систему "Спартака" с 2015 года. За основную команду дебютировал в 2018 году. В сезоне-2020/2021 он провёл 15 матчей и пропустил 16 мячей, четыре раза сыграв на ноль.

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