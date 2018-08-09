Голкипер "Спартака" поблагодарил Глушакова за поддержку

Голкипер московского "Спартака" Александр Максименко, допустивший решающую ошибку в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Чемпионов против греческого ПАОКа, поблагодарил капитана своей команды Дениса Глушакова за поддержку.

Так, на пост 31-летнего хавбека в инстаграме молодой вратарь ответил: "Спасибо, отец".

Напомним, "Спартак" уступил ПАОКу со счетом 2:3, выигрывая по ходу поединка - 2:0. Другим антигероем встречи стал вингер "красно-белых" Квинси Промес, не реализовавший пенальти, когда его команда уже уступала в счете. | soccernews.ru