Голкипер "Спартака" Ребров нашел плюсы в самоизоляции

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Голкипер "Спартака" Ребров нашел плюсы в самоизоляции

Голкипер "Спартака" Артем Ребров нашел плюсы в карантине, вызванном пандемией коронавируса. 

Отметим, что РПЛ возобновится не раньше 31 мая.

"Печальная ситуация с распространением вируса заставила нас и еще несколько сотен миллионов людей разной веры, национальности, разного достатка, возраста и социального статуса соблюдать домашний карантин.

Но даже в этой ситуации я хочу найти и вижу плюсы. С чего я начал? Детям нас не хватало! Конечно, и раньше я проводил много времени с детьми, но сейчас мы каждый день, 24 часа в сутки вместе. Казалось бы, что здесь удивительного? В докарантинной жизни все делалось на бегу, мы многое не успевали пройти вместе с ними. Но сейчас мы просыпаемся вместе, вместе завтракаем, придумываем какие-то игры, развлечения, решаем, что приготовить на ужин и какой фильм будем смотреть вечером, вместе засыпаем. Да, с непривычки бывает, что хочется спрятаться в соседней комнате и заткнуть уши берушами. Но это быстро проходит, и мы продолжаем привыкать быть 24 часа вместе. Сейчас я вижу, что это сложно, но это круто. Дети стали спокойней, они просто кайфуют от того, что родители постоянно рядом с ними!", - написал футболист в инстаграме.

Ребров с женой Екатериной воспитывают двоих сыновей.

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