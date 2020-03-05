Голкипер "Спартака" Ребров поделился впечатлениями от победы над ЦСКА

Голкипер "Спартака" Артем Ребров в инстаграме опубликовал пост посвященный победному матчу 1/4 финала с ЦСКА.

"Красно-белые" выиграли в дерби со счётом 3:2 и вышли в полуфинале Кубка России на питерский "Зенит".

"Спасибо за этот день. За атмосферу на стадионе. За невероятную игру и конечно за победу! Не хочется много говорить, хочется прожить вчерашний матч еще раз и не упустить ни одной мелочи. Идем дальше", - написал футболист.

Следующий соперник "Спартака" - "Краснодар". Матч 21-го тура РПЛ запланирован на 9 марта.

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